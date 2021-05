A Ivan Juric solo un grande GRAZIE

Del "matto" di Spalato il miglior calcio a Verona dopo quello di Bagnoli

Il Verona è arrivato ad offrirgli un contratto quasi al pari del Torino. Ma non era una questione di stipendio. L'Hellas non poteva garantirgli alcun investimento di rilievo nella rosa, se non prima vendendo i giocatori. Una storia nota, niente di nuovo. Normale per chi battaglia per la sopravvivenza in A e nel calcio, perfino dopo laute plusvalenze. Ma che a lui non andava giù. "La situazione non è cambiata" le ultime parole, in proposito, di Juric, che ha voluto andarsene per seguire la sua legittima ambizione e per uscire da una situazione che non lo entusiasmava più. Molti i segnali dati dal tecnico in questo senso negli ultimi mesi. Un uomo che via via mostrava la sua insofferenza pur manifestando il suo legame con Verona e con quella che, giustamente, sentiva come la sua "creatura": una squadra che, molto anche grazie alle intuizioni di Tony D'Amico, aveva forgiato alla battaglia.