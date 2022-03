Andreazzoli: “Noi non all’altezza per vincere. Il Verona finirà alla grande, stimo Tudor”

L'allenatore dell'Empoli: "Dopo il vantaggio ci siamo complicati la vita"

Dice l'allenatore dei toscani: "La vittoria è figlia della prestazione e oggi non è stata all’altezza per guadagnare una vittoria. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma questo invece di facilitarci il compito ce l’ha ingigantito. Il Verona ha fatto bene quello che doveva, ci ha messo in difficoltà ed è una squadra che mi piace. Penso che finirà alla grande il campionato. Tudor? Mi piace come persona e come allenatore, è schietto e sincero, senza fronzoli".