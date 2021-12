Atalanta verso Verona, la probabile formazione

Previsto qualche cambio rispetto alla formazione di partenza col Villareal

L'Atalanta si prepara alla sfida col Verona di domenica e in formazione sembra sia previsto qualche cambio rispetto alla gara col Villarreal. Difesa a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, in mezzo al campo potrebbe tornare Koopmeiners con Freuler, mentre Zappacosta e Maehle saranno gli esterni. Sulla trequarti tornerà Mario Pasalic, con Ilicic e Zapata in attacco. Assente Malinovskyi per squalifica, l'unico ancora indisponibile resta Gosens che tornerà nel 2022.