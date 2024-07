Tutto fatto per l'arrivo di Dailon Rocha Livramento al Verona. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'attaccante classe 2001 ha segnato 17 gol nell'ultima stagione con il Maastricht, in Serie B olandese. L'Hellas acquisisce il cartellino. Il calciatore arriverà in serata a Milano.