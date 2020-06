Attacco Verona, Juric: “Bene Stepinski, ma non ancora deciso chi giocherà col Parma”

“Stepinski? L’ho visto bene, ha segnato a Sassuolo e fatto anche tanto lavoro sporco, può darci una grossa mano in questo finale di campionato. E’ fantastico per il modo in cui si allena, ma su chi schierare titolare in attacco decido sempre dopo l’ultimo allenamento. Salcedo e Borini? Il primo non sarà disponibile, il secondo dobbiamo ancora valutarlo in queste ultime sedute”.

Queste le parole di Ivan Juric riguardo alle scelte per l’attacco del Verona in vista della partita con il Parma.