Abbonamenti Verona, l’Hellas vola a quota 5944

Al via da oggi la vendita libera

Si è conclusa, nell'ambito della Campagna Abbonamenti 2021/2022 , la fase di prelazione per gli abbonati della stagione 2019/2020 che hanno voluto confermare il proprio posto al "Bentegodi" anche per quest'anno. Ben 5944 le tessere vendute.

Per i nuovi abbonati, così come per coloro che abbiano intenzione di cambiare il proprio posto, si aprirà oggi alle 11 la fase di vendita libera tramite il circuito Vivaticket (online e in tutti i punti nazionali). Lo ha reso noto la società con una nota.