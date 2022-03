Caprari: “Sono contento, ora altre 10 gare giocando così”

L'attaccante del Verona: "Abbiamo dimostrato maturità sapendo anche soffrire"

Gianluca Caprari commenta l'1-1 del Verona a Firenze e il raggiungimento della doppia cifra in campionato ai microfoni di Hellas Channel. Questa l'intervista.

Quanto desideravi arrivare in doppia cifra? "Sono contento, quest'anno volevo fortemente fare bene e devo continuare così, anche nelle 10 partite che ci restano da giocare".

Un Hellas che sta crescendo anche nella gestione dei momenti della gara… "Sì, abbiamo dimostrato maturità difendendo tutti quanti quando serviva. Non era facile, perché abbiamo giocato in trasferta contro un’ottima squadra".

C'è stata trattativa tra te e Simeone per battere il rigore? "No, non c'è problema. Solitamente prima c'è Barak, poi io e quindi Simeone. Ma ripeto, chi vuole tirare tira".