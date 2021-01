Ex Verona, Empereur si gioca la Copa Libertadores: “Qui per Juric”

Il difensore stasera affronta il Santos con il Palmeiras: "Il mio sogno da bambino"

"Dopo la semifinale col River, gli ho scritto un messaggio. L’ho ringraziato per tutto quello che mi ha dato, è stato fondamentale nella mia carriera: mi ha reso più forte mentalmente, consapevole dei miei limiti e delle mie qualità. Juric è una persona diretta e sincera, mi fa molto piacere che abbia detto quelle parole. Mi ha fatto diventare uomo”.

Intervistato dal sito www.gianlucadimarzio.com, Empereur ha spiegato: "Con lui non ho giocato tanto il primo anno, però quando sono andato via ero titolare. Ho sfruttato le opportunità. Ero contento di lavorare con lui e gliel’ho detto, ma gli ho anche spiegato che questa chance non potevo lasciarmela scappare perché era il mio sogno sin da bambino”.