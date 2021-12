Gasperini: “Grande soddisfazione, vincere a Verona sarà dura per tutti”

Il tecnico nerazzurro: "Gare così il più delle volte non le vinci"

Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria dell'Atalanta a Verona. "È stata una grande soddisfazione vincere questa partita perchè abbiamo incontrato una squadra molto forte. Abbiamo vinto con merito anche se è stata equilibrata. Vincere a Verona sarà dura per tutte. Siamo rimasti molto dispiaciuti per l'eliminazione in Champions, ma abbiamo reagito bene. Oggi non abbiamo fatto bene la prima parte in difesa, eravamo troppo vulnerabili. Loro con ottime triangolazioni ci hanno messo in difficoltà, poi siamo cresciuti e nel secondo tempo è andata molto meglio. oggi abbiamo fatto un bel passo in avanti. Questo tipo di partite il più delle volte non le vinci".