Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Domenica la Primavera gioca con la Fiorentina, Under 18 in campo lunedì con l'Inter

Redazione Hellas1903

Un nuovo fine settimana in campo per le formazioni del Settore Giovanile gialloblù che partecipano a campionati a carattere nazionale, eccezion fatta per la Primavera di mister Nicola Corrent che dovrà attendere domenica 17 ottobre per tornare in campo nel match casalingo contro la Fiorentina.

L'Under 18 si misurerà con i pari età dell'Inter, all'Antistadio, lunedì 4 ottobre alle ore 15, nel match valido per la 3a giornata di campionato. Nelle prime due giornate, la squadra allenata da Nicola Saviolo ha conseguito una vittoria e una sconfitta, rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo. Il match contro l'Inter verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Hellas Verona Giovanili.

Dopo aver ottenuto il primo punto in campionato lo scorso weekend nel match casalingo contro il Pordenone, l'Under 17 di mister Larini ambisce a dare continuità di risultati anche in trasferta. Avversario del 4° turno di campionato, il Cagliari, che al Campo Comunale di via Bascus Argius ospiterà i giovani gialloblù domenica 3 ottobre alle ore 11.

Doppia sfida al Milan per le formazioni Under 16 e 15. I ragazzi di mister Viviani, dopo aver esordito nel campionato Under 16 con la vittoria per 1-0 sul campo dell'Udinese, saranno di scena all'Antistadio sabato 2 ottobre alle ore 15 proprio contro i rossoneri. Il match verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Hellas Verona Giovanili.

Nella tarda mattinata di domenica - calcio d'inizio fissato alle ore 11 - l'Under 15 di mister Caldana andrà in cerca dei primi punti in campionato, sempre all'Antistadio e contro il Milan, nel match valido per la 2a giornata di campionato.

fonte: hellasverona.it