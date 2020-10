Il Verona e il centravanti. Ecco perchè potrebbe non arrivare nessuno

Un tormentone già vissuto. Lo scorso anno l’Hellas rimase senza un centravanti di nome. Con Pazzini che non poteva andare oltre un certo minutaggio, Di Carmine debuttante in A, si sperò che Stepinski potesse colmare qualche lacuna in avanti. Così non fu. Il flop del polacco fu clamoroso, a fronte dei 5,5 milioni versati al Chievo.

La situazione si ripropone oggi. Fatto un certo tipo di mercato, che a noi sembra buono, in altri reparti, fatti alcuni investimenti per i riscatti o per gli acquisti di (non molti) cartellini, nonostante i poderosi introiti ottenuti dalle cessioni di Rrahmani, Amrabat e Kumbulla (il cui grosso del denaro arriverà il prossimo anno), l’Hellas non sta riuscendo a portare a casa un centravanti con un certo curriculum.

Motivo? Il primo è molto semplice. Se ne vuoi uno così devi investire, diciamo, un minimo di 10 milioni tra cartellino e ingaggio. Se lo vuoi in prestito, chi te lo dà uno forte? Nessuno. Se anche te lo danno in prestito e lui accetta Verona (la barzelletta Mandzukic – stipendio 5 milioni all’anno – è stata divertentissima) devi sganciare un botto di ingaggio che in questo momento pare fuori portata dalle casse del Verona.

Già, le casse del Verona, non quelle di Lotito o Preziosi, e nemmeno quelle di Percassi. Di certo, appena ce ne daranno occasione, chiederemo al presidente Setti il motivo del mancato esborso di una cifra più sostanziosa in questa sessione di mercato.

Perchè le scommesse, vinte praticamente tutte lo scorso anno da D’Amico, non possono sempre pagare, e in tal straordinaria misura.

Di certo si sa che questo mercato in emergenza Covid è rimasto in parte bloccato. Praticamente nessuna, in A, è riuscita a prendere attaccanti di valore, a parte le riccone. La Juve può comprare solo domani Chiesa, e solo perchè Douglas, alla fine, va. Ci sono, appunto, gli esuberi, particolarmente difficili da piazzare in questo mese. Nessuno vuole andare, e se vanno i club che li prendono vogliono che il club che presta paghi anche ben oltre metà dello stipendio. Ma di liquidi ne girano pochi.

Difficoltà, insomma, ma anche domande che restano lì, senza risposta. E le risposte le darà, immaginiamo senza la preoccupazione di dover nascondere nulla, chi tiene i cordoni della borsa.

A noi non piace vedere uno Juric arrabbiato, che siccome è preoccupato dà dei “bambini” a giovani che cercano di mettercela e che magari un buon futuro possono anche averlo. Tipo Ilic. Non piace sapere di un D’Amico che sta facendo di tutto per completare la rosa e che certo non è al massimo della serenità.

Il Verona, domani alle 20 potrebbe, ed anzi è probabile che accada, rimanere senza un centravanti “da curriculum”. Lo scorso anno coprirono il problema alcuni fantastici trequartisti goleador, come Pessina, che purtroppo non c’è più. Quest’anno speriamo in Barak e magari in Colley.

In bocca al lupo, in ogni caso, ai ragazzi che vestiranno la maglia e che suderanno per portala anche quest’anno nel porto sicuro della salvezza, che sarebbe un risultato a cui brindare abbondantemente. Perchè chi si illude che si possa ambire all’alta quota, davvero non ha capito nulla.

E stiamo a vedere domani, ultimo giorno di mercato, cosa accadrà…