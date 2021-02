Juric: “Kalinic si è fatto male. Col Parma la punta sarà Lasagna”

L'allenatore del Verona: "Veniamo da due partite dove non abbiamo fatto bene,

"Se non siamo quelli giusti - dice il tecnico croato - rischiamo contro tutti. A Parma hanno investito su giovani grandi talenti, ma a loro sta andando tutto male. Per questo mi aspetto una partita difficilissima. Veloso non può giocare dall'inizio, ha appena cominciato ad allenarsi e andrà in panchina, e così Vieira e Sturaro . Favilli tornerà a lavorare in gruppo la prossima settimana.

In avanti giocherà Lasagna, era già deciso. Ho già in mente come farlo giocare in avanti come punta. Purtroppo oggi si è fatto male Kalinic, durante uno scatto. Lo perdiamo di nuovo, e mi spiace molto perchè stava entrando in forma.