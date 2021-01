Lasagna, la carriera: dai dilettanti alla nazionale, ecco il nuovo attaccante del Verona

La scalata della punta, dalle categorie minori fino alla Serie A e alla chiamata in azzurro

Giocatore sconosciuto ai più, dimostra invece di essere un buon attaccante: in contropiede e negli spazi aperti diventa letale partendo dalla panchina soprattutto contro le big guadagnandosi, così, la denominazione di “ammazzagrandi”. Tanti gol contro le squadre più forti del campionato di un ragazzo che fino al 2015 non aveva mai militato nella massima serie.

Fu molto bravo ad acquistarlo l’attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per la cifra di 75.000 euro per rinforzare l’attacco del Carpi. Kevin arrivava da un’ottima stagione dal punto di vista realizzativo con la maglia dell’Este in Serie D: 21 gol in 33 presenze.