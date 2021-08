Lazovic: “Serve più attenzione, giocare bene non basta”

Il giocatore dell'Hellas: "Con l'Inter meritavamo di più. Dobbiamo migliorare"

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club gialloblù. "Se il risultato finale non rispecchia l’andamento della gara? È stato davvero un peccato. Nel primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio meritatamente e a esprimere anche un buonissimo calcio, mettendo a tratti in difficoltà una squadra come l’Inter. Dove invece avremmo potuto fare meglio è nella gestione del vantaggio, e su questo dovremo lavorare per migliorare e per riuscire a fare punti già nelle prossime partite. Le qualità le abbiamo e si sono viste, bisogna però stare più attenti su alcune situazioni di gioco come quella del pareggio dell’Inter".