Marchizza ko, serio infortunio per il difensore obbiettivo del Verona

Uscito in barella, si teme un guaio grosso al ginocchio

Brutto infortunio occorso a RiccardoMarchizza. Il difensore è stato costretto ad uscire per una distorsione al ginocchio dopo un contrasto con Zaniolo al 40' del primo tempo di Empoli-Roma. Il numero 3 della squadra di Andreazzoli è rimasto a terra e poi, mentre piangeva, è stato portato via in barella, fra gli applausi dei cinquemila presenti allo stadio.