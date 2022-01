Mercato, alle 20 la chiusura

Oggi lo stop alla sessione invernale, per il Verona non sono in vista sorprese

Redazione Hellas1903

Ultimo giorno di mercato.

Oggi la chiusura della sessione invernale: la fine delle operazioni è fissata per le 20.

Per il Verona non sono previsti movimenti in entrata e, salvo clamorose sorprese, l'Hellas resterà così anche sul piano delle uscite, eccezion fatta per l'eventuale prestito di Kevin Ruegg, mentre è da valutare una partenza, sempre in prestito, di Matteo Cancellieri.