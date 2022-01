Mercato Verona, la situazione. Chi resta, chi può arrivare: gli obbiettivi dell’Hellas

Il punto a quattro giorni dalla chiusura delle trattative

Quattro giorni alla chiusura del mercato. Il Verona , che ha ingaggiato Depaoli e Retsos e ceduto Magnani e Cetin, non ha ancora chiuso le operazioni, almeno questa è l'intenzione. Andiamo con ordine.

Casale. Nonostante le continue voci rilanciate su un imminente passaggio alla Lazio del difensore, Nicolò concluderà la stagione all'Hellas, come si scrisse già il 28 dicembre scorso. Nessuna trattativa, nessuna intenzione di cederlo ora da parte del Verona. Se poi Lotito ricoprirà d'oro il Verona e il ragazzo nulla sarà impossibile, ma di offerte in tal senso non c'è nemmeno l'ombra.