Motta: “Col Verona partita molto dura, ma possiamo metterli in difficoltà”

L'allenatore dello Spezia: "Sappiamo cosa troveremo in campo, starà a noi fare una buona partita"

Thiago Motta parla in conferenza stampa della sfida al Bentegodi col Verona. "Contro l'Hellas - dice l'allenatore dello Spezia, mi aspetto una partita la più difficile possibile, sono una buona squadra, hanno aggressività sulla pressione. Sappiamo cosa troveremo in campo, starà a noi fare una buona partita e sapere che abbiamo le condizioni per metterli in difficoltà. Proveremo a fare il nostro meglio. Fare un calcio offensivo è il nostro obiettivo, non è sufficiente solo difendersi. Per avere quello che vogliamo noi dobbiamo fare belle prestazioni ma abbiamo voglia e bisogno di vincere. E questo passa tanto dall’attacco e dalla fase offensiva. Vogliamo mettere in difficoltà il Verona".