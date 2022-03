L'attaccante della Fiorentina: "Troppo tempo che non vinciamo, vogliamo l'Europa"

"Oggi abbiamo perso due punti, sono un po' arrabbiato per questo. Col Verona è stata una partita difficile, ma dovevamo vincere. È da tanto che non vinciamo e dobbiamo lavorare molto per migliorarci. Lottiamo per l'Europa".