Pirlo: “A Verona partita difficile, non dobbiamo farci sorprendere”

L'allenatore della Juve: "Dietro non recupera nessuno, spazio a Dragusin"

In difesa non recupera nessuno, in più abbiamo Danilo squalificato quindi Dragusin può essere un’opzione fin dall’inizio.

Rabiot rientra, quindi abbiamo un centrocampista in più da poter girare in mezzo. Oltre ai giovani ci rimane Bentancur che rientra dall’infermeria, Aaron e McKennie

In attaccoKulusevski sta bene, sta giocando tanto magari in ruolo non suo ma lo sa far bene. Lo ha fatto anche a Parma. Quello che chiediamo a lui è un gioco diverso dalle sue caratteristiche ma può farlo bene. Bernardeschi titolare? Ci sono chances. Sta bene, ha tante possibilità».