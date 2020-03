S’inventino quel che vogliono, ma se non si gioca più il Verona è sesto

Leggiamo, in questi giorni, e ne diamo nostro malgrado conto, le varie teorie sulla possibile ripresa del campionato a maggio. Ci vuole una dose enorme di coraggio, e sfrontatezza, con un’Italia a pezzi, per parlare di queste cose, o quantomeno per rendere pubblica da parte dei capetti del pallone questa tiritera nauseabonda. Così assistiamo al delirante Lotito (qualcuno lo fermi) che vorrebbe far riprendere subito gli allenamenti mentre ci sono giocatori positivi al virus (auguri di pronta guarigione al nostro “Zac”), ai calciatori che scappano dall’Italia alle teorie più strampalate per come e quando giocare mentre c’è un problema gigantesco a cui pensare, questo virus, quello che comanda tutto e tutti, quello per cui muoiono persone, per il quale medici e personale sanitario rischiano la pelle e del quale nemmeno la Comunità scientifica sa quantificare la durata.

Capiamo la preoccupazione dei club per il futuro economico (in molti potrebbero fallire), capiamo il sano desiderio di tornare a giocare e la smania dei potenti di vincere qualcosa, ma non è certo ancora il momento di poter fare previsioni, e un bel “calcio chiuso fino a data da destinarsi” sarebbe il messaggio più intelligente e rispettoso da dare.

In questo momento l’ipotesi più probabile è che non si potrà tornare a giocare affatto, e che già sarebbe un successo poter iniziare la prossima stagione.

Quindi, nel caso di doverlo chiudere, questo campionato, così com’è, quali le decisioni in merito alla classifica?

Per mio conto è molto semplice. L’ultima giornata completata della serie A è la ventiquattresima.

La follia di far giocare i recuperi della 26ma (evento dopo il quale si sono avuti i primi malati di Coronavirus tra i calciatori) nulla toglie a ciò. E questo perché la venticinquesima giornata non è completa: all’appello mancano ben 4 partite: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo.

Dunque, per forza, a meno di voler palesemente falsare il torneo e quello che ha sancito prima del grande caos, si dovrà (ma si vorrà?) prendere atto che il turno da tenere in considerazione è il numero 24. E la classifica dopo quel turno recita così:

1 Juventus 57

2 Lazio 56

3 Inter 54

4 Atalanta 45

5 Roma 39

6 Verona 35

7 Parma 35

8 Bologna 33

9 Napoli 33

10 Cagliari 32

11 Milan 32

12 Sassuolo 29

13 Fiorentina 28

14 Torino 27

15 Udinese 26

16 Lecce 25

17 Sampdoria 23

18 Genoa 22

19 Brescia 16

20 Spal 15

Quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions, Roma e Verona in Europa League (preliminari per l’Hellas), Genoa, Brescia e Spal in B.

Il Verona, pur a pari punti col Parma, lo sopravanza ed è sesto, perché ha una differenza reti migliore. Non conta infatti che l’Hellas abbia vinto al Tardini, perchè per gli scontri diretti bisogna attendere anche il secondo per calcolare chi è avanti.

Se, dunque, il campionato non ripartirà (ahinoi, vorrebbe anzitutto dire che il Coronavirus è ancora presente), questo è quello che ha detto il campo, nell’ultimo turno completato, il numero 24, tra il 15 e il 17 febbraio 2020 (Udinese-Verona 0-0). Tutto quanto verrà deciso diversamente, non terrà conto del giudice supremo: quel rettangolone verde che tanto ci manca.