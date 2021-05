Toni: “Juric, lavoro straordinario. Con i tifosi il Bentegodi è una bolgia”

L'ex bomber: "Dispiace non possano esserci i tifosi. Questo Hellas ha grinta e rabbia come il mio"

"Juric è stato bravo, insieme al ds D’Amico, ha fatto molto bene, ha impostato una squadra d’attacco. Il suo lavoro è stato straordinario. Nella passata stagione ha fatto grandi cose e si è ripetuto in questa, dopo che tanti giocatori sono stati ceduti in estate".

Osserva Toni: "Il Verona di oggi, rispetto a quello in cui sono stato io, ha la stessa grinta, la stessa rabbia. Mi dispiace che i ragazzi di questa squadra si trovino ad andare in campo in uno stadio vuoto, che non possano sentire il sostegno del pubblico gialloblù. Mi rattrista vedere gli spalti così, la cosa più bella del calcio è avere i tifosi vicino. Se ci fossero, il Bentegodi sarebbe una bolgia".