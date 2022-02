Udinese, Cioffi: “Stiamo bene, col Verona partita della conferma”

L'allenatore dei friulani: "Se il Verona ha 33 punti non è un caso"

Il Verona arriva da una bella partita giocata contro la Juve e ha giocato molto bene in rimonta contro il Bologna. Tudor e i suoi ragazzi stanno facendo un grande lavoro e se hanno 33 punti in classifica non è un caso perché sono meritati.

Pereyra? Tucu è un campione. Non è al cento per cento ma non vediamo l’ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va ri-rodato ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l’ora di rivederlo".