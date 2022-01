Ufficiale, Retsos al Verona

Contratto fino al 2023 per il difensore arrivato dal Bayer Leverkusen

Distintosi nella formazione Under 20 della squadra del Pireo, ha debuttato in Prima Squadra nella stagione 2016/17, in cui si è aggiudicato con l’Olympiakos il 44esimo campionato greco nella storia del Club , totalizzando 18 presenze , di cui 14 da titolare.

Nel 2017 si è quindi traferito in Germania, dove con il Bayer Leverkusen ha raggiunto il quinto posto finale in Bundesliga, qualificandosiper la successiva edizione dell’Europa League, in una stagione che lo ha visto totalizzare 24 presenze, impreziosite da 1 gol e 3 assist-gol.