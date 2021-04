“Grazie Michele!”: una maglia dell’Hellas per il rider aggredito a Verona

Il club gialloblù e il ragazzo ferito: "Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo"

Durante il suo turno di lavoro, dopo aver consegnato delle pizze, il giovane ha notato la diciassettenne discutere molto animatamente con due coetanei. Preoccupatosi, si è avvicinato per offrirle supporto. Proprio in quel momento uno dei ragazzi ha tirato fuori un coltello, sfregiando Michele al volto.

Nei giorni successivi all'accaduto, il proprietario della pizzeria per la quale lavora Michele ha fatto partire una raccolta fondi per aiutare il rider a coprire le spese sanitarie e legali che ne conseguiranno. Sono già stati raccolti quasi 100mila euro.

Non poteva non mostrare il proprio sostegno anche il presidente Maurizio Setti. Il giovane è, infatti, un appassionato di calcio e gran tifoso del Verona. Proprio per questo motivo oggi gli è stata consegnata, come segno di stima e gratitudine, una maglia gialloblù a suo nome. La pagina Instagram ufficiale dell'Hellas ha postato la foto della consegna, aggiungendo nella caption: