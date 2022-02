Stop per il capitano dell'Hellas

Non buone le notizie che arrivano dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto Miguel Veloso .

Il portoghese del Verona ha riportato infatti una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Guaio per il quale ieri non è stato convocato per la partita con l'Udinese. Ci vorrà circa un mese perchè Veloso torni a piena disposizione di Tudor.