Veloso: “Il Verona è una famiglia, avanti con la forza del gruppo”

Il capitano gialloblù: "Juric via? Non pensiamoci più, abbiamo un nuovo allenatore"

Dice il capitano gialloblù: "La parte principale del calcio non è l'individualità, c'è bisogno di tutti, sia di quelli che giocano di più che di quelli che stanno fuori. È stata la nostra forza in questi due anni, siamo riusciti a fare cose bellissime: quando sono arrivato due anni fa si diceva dovessimo essere i primi a retrocedere. Se non ci fosse stato il Covid forse saremmo riusciti a fare qualcosa in più il primo anno, ma siamo comunque riusciti a salvarci. Nel secondo anno sono cambiate tante cose, ma tutti hanno capito l'importanza del gruppo. Dobbiamo portare avanti tutto ciò, perché questo sarà l'anno più difficile".