Verona, con la Roma è un crash test: i giallorossi segnano a valanga

La squadra di Mourinho ha già realizzato 19 reti tra campionato e Conference League

Subito una prova del fuoco per l'Hellas, che domani, con la Roma, dovrà fronteggiare un attacco fortissimo.

Per il Verona, appena passato dalla guida di Eusebio Di Francesco a quella di Igor Tudor, sarà un autentico crash test, con l'Hellas che ha subito 7 reti in tre giornate. Davanti avrà una squadra che in fase offensiva crea e concretizza tanto.