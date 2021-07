Verona, ecco la maglia 2021-2022

Presentata la casacca "home" dei gialloblù per la prossima stagione

A partire dalla 'Home', la prima maglia, quella che più si indossa in casa. E nulla rappresenta meglio casa propria, per i veronesi, delle Arche Scaligere, splendido mausoleo in pieno centro storico che racchiude non solo la storia della città ma anche il suo simbolo più famoso, quello dei Della Scala. Ed è proprio Cangrande Della Scala ad aver accolto Dante tra le mura di Verona, per almeno sette anni tra il 1312 e il 1318: proprio il periodo nel quale è stato composto il Paradiso.