Verona-Genoa, biglietti a 5 euro in tre settori

Prezzi ultra popolari in Tribuna Superiore Ovest, Parterre Est e Poltronissime Sud

"Hellas Verona FC informa che i biglietti per Hellas Verona-Genoa , 31a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma lunedì 4 aprile (ore 18.30), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e su vivaticket.com da lunedì 28 marzo (ore 10).

Informiamo i tifosi che intendono acquistare i biglietti online che gli unici siti ufficiali sono vivaticket.com e hellasverona.vivaticket.it. L'acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.