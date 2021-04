Zaccagni, rientro in vista con lo Spezia

Superato il problema alla caviglia, il trequartista pronto per la partita di sabato

Sabato, però, Mattia Zaccagni ci sarà. Rientro in vista nella gara del Bentegodi con lo Spezia per il numero 20 gialloblù.

All'andata, sul campo dei liguri, Zaccagni segnò uno spettacolare gol in rovesciata: fu la firma su una fondamentale vittoria per l'Hellas, che si impose al Picco per 1-0.