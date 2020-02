Attacco Verona, Stepinski unico ok per il Cagliari

Mariusz Stepinski unico attaccante abile e arruolabile per il Verona in vista della partita con il Cagliari.

Fabio Borini è out al 100%, come pure Giampaolo Pazzini, alle prese con una lesione al polpaccio. Il dubbio riguarda, piuttosto, Samuel Di Carmine, che a Udine non c’era a causa di un affaticamento muscolare.

Si vedrà, in settimana, se starà meglio.

Con Eddie Salcedo che ha ripreso ad allenarsi con regolarità ma che resta in ritardo di condizione, allo stato delle cose soltanto Stepinski è disponibile appieno per la gara di domenica.