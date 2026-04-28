Hellas 1903

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Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello

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Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

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Edmundsson più Bowie, il Verona riparte da loro

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Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi. L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della…

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Lotta salvezza: cede la Cremonese, assist al Lecce

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Insieme a Pisa e Verona, retrocesse nell'ultimo turno di campionato, potrebbe aggiungersi la Cremonese. Gli uomini di Giampaolo sono usciti sconfitti per 1-2 nel posticipo contro la Lazio, adesso…

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Verona in B, Presidio resta in pressing per il nuovo stadio

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Presidio Investors, nonostante la retrocessione dell'Hellas in Serie B, non rallenta nel progetto della realizzazione di un nuovo stadio. A parlarne, in un'intervista alla rivista tedesca "Kicker", è…

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Pagelle, Edmundsson insuperabile, Bowie lotta e segna

M. Fontana

Montipò 6,5 Sulla punizione di Vlahovic sbaglia la lettura e viene superato. Un'incertezza "depurata" dagli altri interventi, soprattutto sul tocco che toglie a Zhegrova il gol del sorpasso. Nelsson…

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Il Verona retrocesso mostra i muscoli alla Juve, 1-1 a Torino

A. Spiazzi

Il Verona retrocesso complica la corsa Champions alla Juventus con una gara di tenace difesa nella quale i gialloblù, retrocessi venerdì sul divano, mettono quell'orgoglio che sarebbe servito ben…

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Verso Juve-Verona, la probabile formazione dei bianconeri

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Dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, la Juventus affronta un Verona appena retrocesso. Yildiz verso il ritorno dal 1'. Boga e Vlahovic partono dalla panchina, confermato David nell'undici titolare.

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Verona, i convocati per la partita con la Juventus

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Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 3 maggio alle ore 18, all**'Allianz…

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Hellas, la Primavera gialloblù si salva: 5-2 al Napoli

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A salvarsi, nella stagione sciagurata dell'Hellas, è perlomeno la formazione Primavera. Risultato raggiunto con il 5-2 al Napoli, nella gara disputata allo stadio Olivieri. Una stagione particolare…

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Orban torna con la Juve? Può essere convocato

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Ultime valutazioni nel Verona sul rientro di Gift Orban, fuori dopo il gravissimo episodio che l'ha visto protagonista dopo la partita con il Milan, con l'aggressione nei confronti di un tifoso in…

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Bella-Kotchap ko, la sua stagione può essere finita

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Uscita per un infortunio alla spalla sinistra nel corso della gara con il Lecce, Armel Bella-Kotchap potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione. Il problema riportato dal difensore del Verona…

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Allenatore Verona, la prima scelta è Aquilani

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Con Sean Sogliano che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sulla permanenza al Verona, a salire è l'attesa per la scelta del prossimo allenatore gialloblù. La prima scelta è Alberto Aquilani,…

casagrande

Verona, Casagrande firma il primo contratto da professionista

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Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tommaso Casagrande, attaccante classe 2009, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Nato a…

Ayroldi

Juventus-Verona, all'Allianz Stadium arbitra Ayroldi

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Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.

sogliano

Sogliano-Verona, il diesse verso il sì all'Hellas

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Si avvicina la permanenza di Sean Sogliano al Verona. Il direttore sportivo è orientato a rimanere all'Hellas, con Presidio Investors che gli ha dato piena fiducia. Per lui si va verso la firma su un…

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Valentini squalificato, con la Juventus non ci sarà

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Stop di un turno per Nicolas Valentini. Il difensore del Verona, ammonito nel corso della gara con il Lecce, era in diffida ed è stato squalificato dal giudice sportivo. Il giocatore argentino,…