Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi. L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della…
Insieme a Pisa e Verona, retrocesse nell'ultimo turno di campionato, potrebbe aggiungersi la Cremonese. Gli uomini di Giampaolo sono usciti sconfitti per 1-2 nel posticipo contro la Lazio, adesso…
Due giornate di squalifica e 5000 euro di ammenda per Sean Sogliano. Questa la sanzione comminata dal giudice sportivo al direttore sportivo dell'Hellas dopo l'espulsione decretata nel finale della…
Presidio Investors, nonostante la retrocessione dell'Hellas in Serie B, non rallenta nel progetto della realizzazione di un nuovo stadio. A parlarne, in un'intervista alla rivista tedesca "Kicker", è…
SERIE B - verso la 38^ giornata Inizia la settimana che porta all'ultima giornata del campionato cadetto. A un Venezia già promosso si vorrà aggiungere il Frosinone, basta un punto ai ciociari, nella…
Ultime giornate di campionato, il Verona già retrocesso, il casting per il prossimo allenatore è aperto. Aspettando che arrivi la firma di Sean Sogliano sul nuovo contratto con l'Hellas, le prime vie…
Paolo Sammarco commenta in conferenza stampa l'1-1 del Verona con la Juventus arrivato dopo la retrocessione dei gialloblù. "Ci eravamo detti di fare una partita d'orgoglio, i ragazzi hanno messo…
Kieron Bowie ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la gara con gol a Torino con la Juventus*.* "Spesso - ha detto l'attaccante scozzese del Verona - chiedo dei cross ai miei compagni, poi ho…
Sean Sogliano, diretto sportivo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro la Juventus, con un lungo sfogo. "Sono venuto per coerenza - dice il ds - è normale dopo che…
"Sono molto contento di essere arrivato in Italia, all'inizio avevo qualche dubbio sul mio ambientamento ma ora sento la fiducia e penso di poter fare la differenza anche qui". Così il difensore…
Montipò 6,5 Sulla punizione di Vlahovic sbaglia la lettura e viene superato. Un'incertezza "depurata" dagli altri interventi, soprattutto sul tocco che toglie a Zhegrova il gol del sorpasso. Nelsson…
A Dazn Lorenzo Montipò, capitano del Verona, commenta la retrocessione della squadra dopo la gara con la Juventus pareggiata a Torino per 1-1. "Questa serata conferma i nostri rimpianti - dice il…
Il Verona retrocesso complica la corsa Champions alla Juventus con una gara di tenace difesa nella quale i gialloblù, retrocessi venerdì sul divano, mettono quell'orgoglio che sarebbe servito ben…
Le formazioni ufficiali di Juventus e Verona: JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David A disposizione: Perin, Pinsoglio,…
Questa la probabile formazione del Verona per la partita con la Juventus. 3-5-2 Montipò Nelsson, Edmundsson, Frese Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric Suslov, Bowie
Dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, la Juventus affronta un Verona appena retrocesso. Yildiz verso il ritorno dal 1'. Boga e Vlahovic partono dalla panchina, confermato David nell'undici titolare.
Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 3 maggio alle ore 18, all**'Allianz…
A salvarsi, nella stagione sciagurata dell'Hellas, è perlomeno la formazione Primavera. Risultato raggiunto con il 5-2 al Napoli, nella gara disputata allo stadio Olivieri. Una stagione particolare…
Una stagione orribile figlia di una gestione tutta sbagliata. Il Verona è retrocesso in B senza mai aver dato l'impressione di meritare la A. Un disastro a 360 gradi. L'elenco di errori è lunghissimo,…
Il Lecce batte il Pisa 2-1 all’Arena Garibaldi e il Verona (assieme ai toscani) è matematicamente in serie B dopo 7 anni di A. Il funesto verdetto, atteso da mesi senza che mai la squadra gialloblù…
Ultime valutazioni nel Verona sul rientro di Gift Orban, fuori dopo il gravissimo episodio che l'ha visto protagonista dopo la partita con il Milan, con l'aggressione nei confronti di un tifoso in…
Uscita per un infortunio alla spalla sinistra nel corso della gara con il Lecce, Armel Bella-Kotchap potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione. Il problema riportato dal difensore del Verona…
Con Sean Sogliano che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sulla permanenza al Verona, a salire è l'attesa per la scelta del prossimo allenatore gialloblù. La prima scelta è Alberto Aquilani,…
Ai primissimi posti per plusvalenze, negli ultimissimi per risultati sportivi. Il campionato al contrario del Verona si appresta, fortunatamente, a vedere la fine, anche se bisognerà giocare ben 4…
Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tommaso Casagrande, attaccante classe 2009, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Nato a…
Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.
Si avvicina la permanenza di Sean Sogliano al Verona. Il direttore sportivo è orientato a rimanere all'Hellas, con Presidio Investors che gli ha dato piena fiducia. Per lui si va verso la firma su un…
Stop di un turno per Nicolas Valentini. Il difensore del Verona, ammonito nel corso della gara con il Lecce, era in diffida ed è stato squalificato dal giudice sportivo. Il giocatore argentino,…