Lutto Verona, è morto Paolo Sirena

Scompare un grande ex degli anni '70 che scelse di vivere a Verona

"Un’altra Leggenda del Verona ci lascia… Paolo Sirena non è più con noi.

Terzino sinistro classe 1945, otto stagioni in gialloblu con più di 200 presenze, l’Avvocato e Capitano con il vizio del gol che ha scelto la nostra città a fine carriera. Siamo tutti molto tristi. RIP Paolo".

Con questo annuncio l'A.S.D. Ex Calciatori Hellas Verona comunica la scomparsa, a 80 anni, di Paolo Sirena. Trevisano, grande ex gialloblù, approdò al Verona nella stagione 1969-1970, club a cui legò la maggior parte della carriera, trascorrendovi otto stagioni da titolare e realizzando 14 reti in 205 partite.