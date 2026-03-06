Hellas 1903

Partite

di bello

Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello

R. Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

bowie

Pagelle, Edmundsson insuperabile, Bowie lotta e segna

M. Fontana

Montipò 6,5 Sulla punizione di Vlahovic sbaglia la lettura e viene superato. Un'incertezza "depurata" dagli altri interventi, soprattutto sul tocco che toglie a Zhegrova il gol del sorpasso. Nelsson…

bowie

Il Verona retrocesso mostra i muscoli alla Juve, 1-1 a Torino

A. Spiazzi

Il Verona retrocesso complica la corsa Champions alla Juventus con una gara di tenace difesa nella quale i gialloblù, retrocessi venerdì sul divano, mettono quell'orgoglio che sarebbe servito ben…

Ayroldi

Juventus-Verona, all'Allianz Stadium arbitra Ayroldi

R. Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.

bowie

Pagelle, Bernede e Frese male, Bowie smarrito. Suslov ci prova

M. Fontana

Montipò 6 Attento nel rimediare a un’incertezza di Frese. Due interventi utili nel secondo temo Nelsson 6 Sta con ordine in difesa. Fronteggia Banda e non se lo fa sfuggire. Copertura nel finale su…

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Pagelle, Orban non va, Valentini tiene. Vermesan ha coraggio

M. Fontana

Montipò 6 Una parata su Rabiot, dopo prende inevitabilmente gol. Per il resto, poco o nulla impegnato. Nelsson 5,5 Fronteggia la velocità di Leäo, che scatta poco ma quando lo fa è difficile da…

edmundsson

Verona, la probabile formazione per la partita con l'Atalanta

R. Hellas1903

Questa la probabile formazione del Verona per la partita con l'Atalanta, al via alle 15 a Bergamo. 3-5-2 Montipò Nelsson, Edmundsson, Valentini Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese Bowie,…

scamacca

Atalanta, si ferma Scamacca: salta la partita col Verona

R. Hellas1903

Infortunio per Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta si è fermato per un problema muscolare e salterà la partita con il Verona. In avanti, i nerazzurri schiereranno Krstovic con De Ketelaere e…

stadio torino

Torino-Verona, i biglietti per la partita dell'11 aprile

R. Hellas1903

Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona, 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo…

Ayroldi

Atalanta-Verona, a Bergamo arbitra Ayroldi

R. Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 22 marzo alle ore 15, alla 'New Balance Arena' di…

oyegoke

Verona, Oyegoke pronto per la terza partita di fila dal via

R. Hellas1903

Con il dubbio che resta aperto per Rafik Belghali, pronto per giocare la terza partita di fila da titolare, nel Verona che affronterà il Genoa, è Daniel Oyegoke. Il terzino inglese, a lungo assente e…

orban

Verona, la probabile formazione per la partita col Bologna

R. Hellas1903

Questa la probabile formazione del Verona per la partita col Bologna, al via alle 15 allo stadio Dall'Ara. 3-5-2 Montipò Edmundsson, Nelsson, Valentini Akpa Akpro, Niasse, Gagliardini, Harroui,…

belghali

Verona, i convocati per la partita col Bologna. Torna Belghali

R. Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Bologna-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 8 marzo alle ore 15, allo stadio…

bentegodi

Serie A, Verona-Fiorentina sabato 4 aprile alle 18

R. Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato la data e l'orario della 31a giornata della Serie A Enilive 2025/26. 31ª GIORNATA Hellas Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18) - DAZN fonte: hellasverona.it