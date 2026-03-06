Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Montipò 6,5 Sulla punizione di Vlahovic sbaglia la lettura e viene superato. Un'incertezza "depurata" dagli altri interventi, soprattutto sul tocco che toglie a Zhegrova il gol del sorpasso. Nelsson…
Il Verona retrocesso complica la corsa Champions alla Juventus con una gara di tenace difesa nella quale i gialloblù, retrocessi venerdì sul divano, mettono quell'orgoglio che sarebbe servito ben…
Sono stati designati i direttori di gara di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio alle ore 18.00, all''Allianz Stadium'.
Montipò 6 Attento nel rimediare a un’incertezza di Frese. Due interventi utili nel secondo temo Nelsson 6 Sta con ordine in difesa. Fronteggia Banda e non se lo fa sfuggire. Copertura nel finale su…
Era con tutta probabilità l'ultima occasione per centrare una vittoria al Bentegodi, il Verona non riesce nemmeno in questo nella gara col Lecce che tanfa di B lontano chilometri. Non c'è più nulla,…
Montipò 6 Una parata su Rabiot, dopo prende inevitabilmente gol. Per il resto, poco o nulla impegnato. Nelsson 5,5 Fronteggia la velocità di Leäo, che scatta poco ma quando lo fa è difficile da…
Che il Verona affronti ormai le partite già da retrocessa non è una novità, che non riesca a regalare una gioia, nemmeno. Tutto scorre tra il noioso e lo scontato al Bentegodi dove un Milan lento e…
2 tiri in porta e 2 gol. Il Torino imita la Fiorentina e con il minimo sforzo ha la meglio su un Verona che si impegna ma non riesce nemmeno stavolta a superare i suoi grandi limiti. Gioca bene per un…
C'era l'orgoglio da mettere, fatto. C'era un pubblico da non deludere mettendocela tutta, fatto. Il Verona domina la Fiorentina con 21 tiri a 5 (8 a 1 in porta), soverchiando gli avversari in ogni…
Montipò 5,5 Sul gol di Zappacosta è coperto. Il tiro non è irraggiungibile. Nelsson 5,5 Sgomita e pigia, però non regge. Prova anonima. Edmudsson 5 Messo sotto torchio da Krstovic. Incerto, sbaglia…
Questa la probabile formazione del Verona per la partita con l'Atalanta, al via alle 15 a Bergamo. 3-5-2 Montipò Nelsson, Edmundsson, Valentini Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese Bowie,…
Infortunio per Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta si è fermato per un problema muscolare e salterà la partita con il Verona. In avanti, i nerazzurri schiereranno Krstovic con De Ketelaere e…
Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona, 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo…
La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 32a alla 34a giornata della Serie A Enilive 2025/26. 32ª GIORNATA Torino-Hellas Verona (sabato 11 aprile, ore 15) - DAZN 33ª GIORNATA Hellas…
Sono stati designati i direttori di gara di Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 22 marzo alle ore 15, alla 'New Balance Arena' di…
Montipò 4 Scavalcato dal tiro di Vitinha, l’errore è decisivo. Non ci arriva su Ostigard. Giornata disastrosa. Nelsson 5,5 Prestazione da compitino, appena deve fare di più si perde con il resto della…
Era l'ultimo treno della speranza, la vittoria da centrare a tutti costi. Il Verona perde treno, partita e campionato contro un Genoa che merita il successo per 0-2 e si chiama fuori dalla lotta per…
Con il dubbio che resta aperto per Rafik Belghali, pronto per giocare la terza partita di fila da titolare, nel Verona che affronterà il Genoa, è Daniel Oyegoke. Il terzino inglese, a lungo assente e…
Montipò 6 Il tiro di Rowe lo prende in controtempo, il Bologna si porta avanti. Risposta di slancio su Odgaard. Nelsson 7 Ci mette solidità e attenzione. Non lo superano, chiude gli spazi soprattutto…
Un ottimo Verona manda in archivio i quasi tre mesi senza vittorie (ultima a Firenze il 14 dicembre). La luce torna a vedersi dal profondo tunnel gialloblù grazie a un successo a Bologna in rimonta…
Questa la probabile formazione del Verona per la partita col Bologna, al via alle 15 allo stadio Dall'Ara. 3-5-2 Montipò Edmundsson, Nelsson, Valentini Akpa Akpro, Niasse, Gagliardini, Harroui,…
Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Bologna-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 8 marzo alle ore 15, allo stadio…
La Lega Serie A ha comunicato la data e l'orario della 31a giornata della Serie A Enilive 2025/26. 31ª GIORNATA Hellas Verona-Fiorentina (sabato 4 aprile, ore 18) - DAZN fonte: hellasverona.it