Torino due tiri e due gol, ventesima sconfitta per il povero Verona (2-1) A. Spiazzi Andrea Spiazzi 11 aprile - 17:14 11 aprile

2 tiri in porta e 2 gol. Il Torino imita la Fiorentina e con il minimo sforzo ha la meglio su un Verona che si impegna ma non riesce nemmeno stavolta a superare i suoi grandi limiti. Gioca bene per un…