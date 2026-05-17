Bernede e Belghali non accelerano, Valentini tenace. Gagliardini dà equilibrio

Matteo Fontana

Montipò 7

Due parate di prontezza, con grande reattività.

Nelsson 6

Attento, limita le iniziative interiste.

Edmundsson 6

Tiene dietro, sfortunato sulla deviazione del gol.

Valentini 6

Partita coriacea, gioca con tenacia.

Belghali 5,5

Non prende ritmo sulla destra.

Lovric 6

Gioca con ordine, non forza.

Gagliardini 6

Fa le cose semplici, dà equilibrio

Bernede 5,5

Un tempo con poca iniziativa.

Frese 6

Concentrato a sinistra.

Suslov 5,5

Ritmo blando, va lento.

Bowie 7

Quarto gol in Serie A, sigla il pari. Segna sempre lui.

Harroui 6

Un pizzico di brio ce lo mette.

Sarr 5,5

Non aggiunge idee in avanti.

Akpa Akpro 6

Garantisce carburante alla manovra.

Vermesan ng

Sammarco 6

Il Verona non sfigura, pareggia con merito e mostra dignità.

bowie

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