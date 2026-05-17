Bernede e Belghali non accelerano, Valentini tenace. Gagliardini dà equilibrio
Montipò 7
Due parate di prontezza, con grande reattività.
Nelsson 6
Attento, limita le iniziative interiste.
Edmundsson 6
Tiene dietro, sfortunato sulla deviazione del gol.
Valentini 6
Partita coriacea, gioca con tenacia.
Belghali 5,5
Non prende ritmo sulla destra.
Lovric 6
Gioca con ordine, non forza.
Gagliardini 6
Fa le cose semplici, dà equilibrio
Bernede 5,5
Un tempo con poca iniziativa.
Frese 6
Concentrato a sinistra.
Suslov 5,5
Ritmo blando, va lento.
Bowie 7
Quarto gol in Serie A, sigla il pari. Segna sempre lui.
Harroui 6
Un pizzico di brio ce lo mette.
Sarr 5,5
Non aggiunge idee in avanti.
Akpa Akpro 6
Garantisce carburante alla manovra.
Vermesan ng
Sammarco 6
Il Verona non sfigura, pareggia con merito e mostra dignità.
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