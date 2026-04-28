Sogliano: "Stagione assurda, tante negatività. Ma la Juve che si lamenta dell'arbitro..." R. Hellas1903 Redazione Hellas1903 3 maggio - 20:57 3 maggio

Sean Sogliano, diretto sportivo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro la Juventus, con un lungo sfogo. "Sono venuto per coerenza - dice il ds - è normale dopo che…