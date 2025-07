Verona a Folgaria, gialloblù in partenza per il ritiro

Hellas in ritiro nella località trentina fino al 27 luglio

Il Verona è in partenza per Folgaria.

L'Hellas raggiungerà in queste ore la località trentina, dove sarà in ritiro fino al 27 luglio.

Tre le amichevoli in programma per la squadra di Paolo Zanetti: mercoledì con la Top 22 Calcio Dilettanti, domenica 20 con il Rovereto, il 27, in chiusura, con la Virtus.