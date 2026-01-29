Edmundsson più Bowie, il Verona riparte da loro
Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi. L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della…
Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi. L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della…
Ai primissimi posti per plusvalenze, negli ultimissimi per risultati sportivi. Il campionato al contrario del Verona si appresta, fortunatamente, a vedere la fine, anche se bisognerà giocare ben 4…
Con 7 gol fatti, Gift Orban è il miglior marcatore stagionale del Verona. Annata disastrosa per l'Hellas, ma pure con poche luci, dopo le favorevoli premesse iniziali, per l'attaccante. Alle reti…
In una situazione per il vero già quasi compromessa, lo scorso mercato di gennaio poteva dare delle chances in più al Verona per la salvezza. Nulla di tutto ciò, anzi, si può quasi dire che l'Hellas,…
Il Parma, prossimo avversario del Verona, prolunga il contratto di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino, riferimento della squadra, autore di 6 gol in 24 partite in questo campionato, ha raggiunto…
Stasera alle 20.45 è in programma allo Stadio Olimpico Roma‑Cagliari, una partita che potrebbe diventare speciale per Daniele Ghilardi, che è peraltro in corsa per una maglia da titolare per l'assenza…
Il trasferimento all'Hellas sfumato, la scelta del Torino, e la conferma del gol nel dna. Sandro Kulenovic è andato subito a segno con un'incornata nella prima da titolare col Torino, ieri sera, in…
In seguito alle parole di Italo Zanzi circa quanto accaduto sul trasferimento annullato di Christian Kouame ("Abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante, alla fine non si è…
Pazzesco, folle. Qualcosa non andava nel contratto depositato all'ultimo per l'ingaggio di Christian Kouamé, e la Lega ha bocciato il trasferimento dell'attaccante all'Hellas. Il Verona ha completato…
Questi gli acquisti e le cessioni dell'Hellas Verona alla chiusura del mercato invernale, oggi alle ore 20: Acquisti: Isaac (att, Atletico Mineiro, D) Borghi (por, Corinthians, D) Tavšan (att,…
Nelle ultime mezzore sembrava destinato al Cagliari, dopo che il Verona ci aveva provato tra ieri sera e questa mattina, ma alla fine è stato l'Hellas a spuntarla per Christian Kouamé, che si aggiunge…
Al Verona è saltato un altro arrivo, e ancora una volta di un attaccante. Dopo i no di Kulenovic ed Essende, nelle ultime ore l'Hellas ha cercato Christian Kouamé. Le possibilità sembravano buone ma…
Dopo che l'Hellas ha riscattato Armel Bella-Kotchap, rilevandone a titolo definitivo il cartellino dal Southampton, il Verona ha ufficializzato che il difensore tedesco si è legato al club gialloblù…
Armel Bella-Kotchap è un giocatore del Verona a titolo definitivo. L'Hellas ha esercitato il diritto di riscatto sul difensore, ingaggiato in prestito l'estate scorsa. Lo riporta Fabrizio Romano. Al…
Si chiude l'esperienza di Enzo Ebosse al Verona. Il difensore, 4 presenze in campionato con l'Hellas più una in Coppa Italia, rientrerà all'Udinese. Di seguito, Ebosse passerà al Torino. Lo riporta…
Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - a titolo definitivo - da Wisla Plock S.A. le prestazioni sportive del difensore Andrias Edmundsson che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino…
l Verona vuole prendere Christian Kouame per l’attacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà. L'Hellas confida di trovare gli accordi sull’ingaggio dell'attaccante che è alto. Kouame è in uscita dalla…
Si complica il passaggio di reda Belahyane al Verona, che ieri sembrava ad un passo, con il centrocampista che aveva accettato il ritorno in gialloblù in prestito secco fino a giugno. La Lazio ha,…
L'Hellas Verona era interessato ad ingaggiare il centravanti della nazionale congolese Samuel Essende, ma il 28enne non ha intenzione di lasciare l'Augsburg. Essende ha deciso di restare e di…
Reda Belahyane torna al Verona. L'Hellas ha chiuso con la Lazio la trattativa per il centrocampista marocchino, passato ai biancocelesti dal club gialloblù a febbraio scorso. L'accordo per Belahyane,…
L'Hellas chiude per l'arrivo in gialloblù di Andrias Edmdundsson, difensore delle Isole Farœr. Operazione conclusa, riporta Sky, con il Wisla Plock, club polacco. Accordo per il trasferimento a titolo…
Alphadjo Cisse andrà al Milan. Accordo raggiunto tra il Verona e il club rossonero, riporta Sky, per il trequartista. Niente Psv Eindhoven, dunque, per Cisse, che passerà comunque al Milan, con cui…
Niente da fare per Sandro Kulenovic, non sarà un giocatore dell'Hellas nonostante una tenace trattativa di Sogliano per ingaggiarlo. L'attaccante della Dinamo Zagabria, in campo ieri sera in Europa…
Kieron Bowie è un nuovo giocatore del Verona. Svolte le visite mediche nel primo pomeriggio, il calciatore ha firmato il contratto. Questo il comunicato del club gialloblù: "Hellas Verona FC rende…
Le notizie si susseguono e ne arriva una direttamente dalla Croazia sulla situazione di Kulenovic. "Già giovedì, forse mercoledì, - scrive www.germanijak.hr era tutto concordato tra Dinamo e Verona,…
Keiron Bowie ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Scotland prima di partire per L'Italia e diventare un nuovo giocatore del Verona. "Ho giocato 18 mesi all'Hibernian e ho fatto benissimo, ma…
Il Verona e il Psv hanno l’accordo per Alphadjo Cissè ma nella trattativa per il classe 2006 si è inserito anche il Milan. Questo riporta Gianluca Di Marzio. I rossoneri hanno proposto ai gialloblù,…
L'ufficialità del passaggio di Kieron Bowie al Verona arriverà tra oggi e domani. L'attaccante scozzese svolgerà in queste ore le visite mediche con l'Hellas per dopo firmare il contratto con il club…
Scatto del Verona per Sandi Lovric. L'Hellas stringe con l'Udinese per l'arrivo del centrocampista. Riporta Sky che l'accordo è in fase di conclusione, con Lovric che può passare al Verona già oggi.
Con due nuovi attaccanti in arrivo, Bowie e Kulenovic, il Verona pensa a cedere qualche giocatore considerato in esubero. Uno di questi è Daniel Mosquera. Alcuni agenti lo hanno proposto al…