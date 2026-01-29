Bowie: "Al Verona la scelta giusta, l'Italia e la Serie A mi piacciono" R. Hellas1903 Redazione Hellas1903 30 gennaio - 14:56 30 gennaio

Keiron Bowie ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Scotland prima di partire per L'Italia e diventare un nuovo giocatore del Verona. "Ho giocato 18 mesi all'Hibernian e ho fatto benissimo, ma…