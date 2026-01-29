Hellas 1903

Calciomercato

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Edmundsson più Bowie, il Verona riparte da loro

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Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi. L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della…

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Parma, arriva il rinnovo di Pellegrino: contratto fino al 2030

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Il Parma, prossimo avversario del Verona, prolunga il contratto di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino, riferimento della squadra, autore di 6 gol in 24 partite in questo campionato, ha raggiunto…

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Ghilardi, stasera può scattare l'obbligo di riscatto per la Roma

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Stasera alle 20.45 è in programma allo Stadio Olimpico Roma‑Cagliari, una partita che potrebbe diventare speciale per Daniele Ghilardi, che è peraltro in corsa per una maglia da titolare per l'assenza…

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Kouamé va al Cagliari, al Verona salta l'ennesimo attaccante

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Al Verona è saltato un altro arrivo, e ancora una volta di un attaccante. Dopo i no di Kulenovic ed Essende, nelle ultime ore l'Hellas ha cercato Christian Kouamé. Le possibilità sembravano buone ma…

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Bella-Kotchap, il contratto con il Verona è fino al 2030

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Dopo che l'Hellas ha riscattato Armel Bella-Kotchap, rilevandone a titolo definitivo il cartellino dal Southampton, il Verona ha ufficializzato che il difensore tedesco si è legato al club gialloblù…

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Verona, riscattato Bella-Kotchap, 7 milioni al Southampton

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Armel Bella-Kotchap è un giocatore del Verona a titolo definitivo. L'Hellas ha esercitato il diritto di riscatto sul difensore, ingaggiato in prestito l'estate scorsa. Lo riporta Fabrizio Romano. Al…

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Mercato, Ebosse torna all'Udinese e va al Torino, è ufficiale

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Si chiude l'esperienza di Enzo Ebosse al Verona. Il difensore, 4 presenze in campionato con l'Hellas più una in Coppa Italia, rientrerà all'Udinese. Di seguito, Ebosse passerà al Torino. Lo riporta…

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Ufficiale, Edmundsson al Verona. Contratto fino al 2029

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Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - a titolo definitivo - da Wisla Plock S.A. le prestazioni sportive del difensore Andrias Edmundsson che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino…

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Attacco, il Verona ci prova per Kouame della Fiorentina

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l Verona vuole prendere Christian Kouame per l’attacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà. L'Hellas confida di trovare gli accordi sull’ingaggio dell'attaccante che è alto. Kouame è in uscita dalla…

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Il centravanti del Congo Samuel Essende dice no al Verona

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L'Hellas Verona era interessato ad ingaggiare il centravanti della nazionale congolese Samuel Essende, ma il 28enne non ha intenzione di lasciare l'Augsburg. Essende ha deciso di restare e di…

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Verona, torna Belahyane: okay al prestito dalla Lazio

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Reda Belahyane torna al Verona. L'Hellas ha chiuso con la Lazio la trattativa per il centrocampista marocchino, passato ai biancocelesti dal club gialloblù a febbraio scorso. L'accordo per Belahyane,…

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Mercato Verona, per la difesa è fatta per Edmundsson

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L'Hellas chiude per l'arrivo in gialloblù di Andrias Edmdundsson, difensore delle Isole Farœr. Operazione conclusa, riporta Sky, con il Wisla Plock, club polacco. Accordo per il trasferimento a titolo…

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Cisse al Milan, accordo raggiunto con il Verona: niente Psv

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Alphadjo Cisse andrà al Milan. Accordo raggiunto tra il Verona e il club rossonero, riporta Sky, per il trequartista. Niente Psv Eindhoven, dunque, per Cisse, che passerà comunque al Milan, con cui…

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Mercato, il Verona scatta per Lovric: può arrivare già oggi

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Scatto del Verona per Sandi Lovric. L'Hellas stringe con l'Udinese per l'arrivo del centrocampista. Riporta Sky che l'accordo è in fase di conclusione, con Lovric che può passare al Verona già oggi.