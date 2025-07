Sanchez al Verona a parametro zero, ecco perchè

Javi Sánchez è in arrivo al Verona e sarà un'operazione a parametro zero. Il giornalista Pablo Marcos, de La 8 Valladolid, ne spiega il motivo: "Javi Sánchez si unirebbe all'Hellas Verona a parametro zero, senza che il Real Valladolid e il club italiano debbano raggiungere un accordo. Dopo l'ultimo rinnovo, il contratto del difensore centrale include una clausola di rescissione unilaterale in caso di retrocessione ".