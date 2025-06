Di Gennaro: “Verona, prendi Esposito, è un grande talento”

L'ex regista gialloblù, intervistato dal "Corriere di Verona", ha detto del giocatore dello Spezia: "Sarebbe davvero la cosa migliore per l’Hellas. Lo conosco, è un regista completo. Ha tiro, calcio, sa fare gol. Lancia a quaranta, cinquanta metri con naturalezza e precisione. Esposito è un talento, ha grosso valore ed evidenti margini anche in prospettiva”.

Esposito è valutato dallo Spezia più di 5 milioni di euro. Commenta Di Gennaro: "Quotazione corretta. Qui la palla va verso il Verona, alla società. Non posso permettermi di dire se l’Hellas abbia le possibilità per fare quest’investimento, non conosco il budget a disposizione, ci sono tutti questi fattori che entrano in campo. Però Esposito quel prezzo lo vale e se il Verona dovesse mettere quella cifra, avere questa disponibilità per ingaggiarlo, farebbe bene”.

Poi: "Se è pronto per la Serie A? Con lo Spezia c’è stato per metà stagione due anni fa. Già si capiva il suo talento. In precedenza, non per caso, Roberto Mancini l’ha convocato in nazionale, facendolo debuttare con l’Italia. Ritengo che sia maturato molto, che si sia completato sotto diversi aspetti, che sia cresciuto dal lato della personalità. Sì, è pronto, prontissimo. L’Hellas farebbe un grande affare con lui".