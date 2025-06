Suslov, il Torino ci prova. Piace anche Ghilardi

Il club granata si muove per lo slovacco che piace a Baroni

Il Torino ci prova per Tomas Suslov . Il quotidiano La Stampa scrive che il club di Cairo ha come obbiettivo lo slovacco dell'Hellas, stimato da Marco Baroni.

Il ds granata Vagnati si sta muovendo per il centrocampista gialloblù, per il quale sarebbero richiesti tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Il calciatore deve decidere se proseguire in gialloblù o meno. Su di lui c'è l'interesse anche del Bologna. Al Torino piace anche Daniele Ghilardi.