L’agente di Kallon: “Può proseguire alla Casertana, ha richieste anche in B”

"È ancora del Verona per un anno - dice Bordonaro - parleremo con il club per capire cosa fare. Ha contribuito alla salvezza della Casertana. Lì c'è Carlo Taldo, un amico, la scelta è stata fatta per andare a giocare e Carlo ci ha fatto capire che lo voleva davvero. Ha fatto bene, tanto è vero che vorrebbero proseguire con lui anche per l'anno prossimo. Ha diverse richieste da buone squadre di Lega Pro e da due squadre di B. Prenderemo una decisione per ripartire bene, lui la qualità ce l'ha".