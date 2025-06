Centrocampo Verona, idea Santiago Longo

Secondo www.transferfeed.com il Verona punta sull'argentino Santiago Longo per rinforzare il centrocampo. Il mediano, 27 anni, è attualmente al Belgrano, rientrato dal prestito al San Paolo.

Sarebbero in corso i primi contatti tra le parti per valutare la fattibilità del trasferimento. Longo ha un contratto fino al 31 dicembre 2027, il valore del suo cartellino è stimato tra i 2,5 e i 3 milioni. Per la stessa zona di campo il Verona è interessato anche a Tomas Rigo.