Nelsson, è rottura col Galatasaray. Sky Spor: “L’allenatore non lo vuole nemmeno vedere”

Il Verona è interessato a Victor Nelsson per la difesa. Il difensore danese, ceduto in prestito alla Roma con diritto di riscatto a metà della scorsa stagione dal Galatasaray, vi farà ritorno ma molto probabilmente per ripartire subito, in quanto non rientra nei piani dell'allenatore Okan Buruk.

Parlando a SkySpor in merito, il giornalista Ali Naci Küçük ha dichiarato: "Okan Hoca non considera assolutamente Nelsson in squadra. Ha persino detto di non volerlo vedere in ritiro.Questo a causa del danno che ha causato all'unità e alla pace della squadra durante il periodo in cui è stato in panchina la scorsa stagione. Non ha alcuna possibilità di rimanere al Galatasaray. Lo scenario migliore per il Galatasaray è vendere Nelsson".