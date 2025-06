Attacco Verona, trattativa per Matias Arezo. Concorrenza del Peñarol

Il Verona si sta muovendo per l'attacco, e un obbiettivo è Matias Arezo, punta centrale uruguaiana di 22 anni del Gremio. Secondo Nicolò Schira l'Hellas sta trattando per un prestito con diritto di riscatto con il club brasiliano, col quale Arezo ha un contratto fino al 2028. Il Gremio, qualora arrivasse un'offerta adeguata, non avrebbe difficoltà a lasciar partire il calciatore, sul quale è forte l'interesse anche del Peñarol di Montevideo, club nel quale l'attaccante ha militato nel 2023.