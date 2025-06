Nelsson-Tchatchoua, possibile scambio tra Verona e Galatasaray

Fonti dalla Turchia ne parlano con insistenza, Verona e Galatasaray starebbero trattando per lo scambio Nelsson-Tchatchoua più denaro all'Hellas, che valuta l'esterno 10 milioni. 7 milioni è la valutazione del club turco per il centrale danese, in uscita dalla squadra dopo la rottura con l'allenatore Okan Buruk avvenuta già prima del prestito di Nelsson alla Roma. Il Galatasaray è, inoltre, da tempo sulle tracce di Jackson Tchatchoua. Su Nelsson ci sono altre squadre, tra cui il Torino.