Il Galatasaray chiede 7 milioni per Nelsson

Il Galatasaray non è disposto a lasciar andare Victor Nelsson per un compenso inferiore a 7 milioni di euro. A riportarlo è la tv turca HT Spor. Il club di Istanbul, in rottura col difensore centrale che piace anche al Verona, ha fatto la cifra. Ora si tratterà di capire se saranno valide altre formule per l'ingaggio di Nelsson.