Trattativa aperta del Verona con l’Hammarby per l'attaccante svedese Jusef Erabi. A riportarlo è Sky. Il centravanti, nato a Stoccolma 22 anni fa, nella stagione iniziata a marzo ha messo a segno 4 gol e 1 assist in 15 presenze. Sogliano è stato in Svezia per parlare con il club e punta a chiudere per la punta dell'Hammarby.