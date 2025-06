Difesa Verona, l’obbiettivo è riprendere Valentini. Gli altri nomi per il dopo Coppola

Interesse anche per Ismajli in scadenza all'Empoli

Il primo è in scadenza con l’Empoli e potrebbe arrivare a parametro zero (su di lui c'è anche l'interesse della Lazio), mentre il secondo tornerà al Galatasary dopo l’esperienza in prestito alla Roma. Infine, Valentini rientrerà alla Fiorentina dopo i sei mesi in prestito secco all'Hellas, che vorrebbe riportarlo in gialloblù.